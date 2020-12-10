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В мире     10.12.2020 09:18

Белоруссия закроет выезд через наземные границы из-за коронавируса

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Теги:  Белоруссия  коронавирус  закрытие границ 

10 декабря. Mossovetinfo.ru - Белоруссия закроет выезд из страны через наземные пункты пропуска в связи с коронавирусом, соответствующее постановление совета министров страны опубликовано с на национальном правовом интернет-портале страны.

Временно приостанавливается выезд из страны граждан республики Беларусь, а также иностранных граждан, имеющих постоянное или временное разрешение на проживание в стране. Выезд из страны будет закрыт через 10 дней после подписания постановления.

С 1 ноября Белоруссия приостановила въезда в страну для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом, кроме того, были закрыты наземные границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. Гражданам Белоруссии было рекомендовано отказаться от поездок за рубеж.

Ранее сообщалось, что на Украине в январе будет введен жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.


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Теги: 
Белоруссия  коронавирус  закрытие границ 

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