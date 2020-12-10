10 декабря. Mossovetinfo.ru - Белоруссия закроет выезд из страны через наземные пункты пропуска в связи с коронавирусом, соответствующее постановление совета министров страны опубликовано с на национальном правовом интернет-портале страны.



Временно приостанавливается выезд из страны граждан республики Беларусь, а также иностранных граждан, имеющих постоянное или временное разрешение на проживание в стране. Выезд из страны будет закрыт через 10 дней после подписания постановления.



С 1 ноября Белоруссия приостановила въезда в страну для иностранцев из-за ситуации с коронавирусом, кроме того, были закрыты наземные границы с Латвией, Литвой, Польшей и Украиной. Гражданам Белоруссии было рекомендовано отказаться от поездок за рубеж.



Ранее сообщалось, что на Украине в январе будет введен жесткий карантин из-за ситуации с распространением коронавируса.