4 февраля. Mossovetinfo.ru – Желание покинуть китайскую провинцию Хубэй из-за распространения коронавируса выразили 132 гражданина России, сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.



Ранее вице-премьер РФ, председатель штаба по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории России Татьяна Голикова сообщила, что эвакуацию российских граждан из провинции Хубэй будут проводить самолеты ВКС России.



Эвакуировать планируется всех россиян, которые выразят такое желание. По возвращении все они проведут две недели в карантине.