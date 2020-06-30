Другие материалы
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В мире
03.07.2020, 21:12
Более 52 тысяч человек за сутки заболели в США коронавирусом
4 июля, Mossovetinfo.ru - В четверг в США сообщили о новым ежедневным рекордt зафиксированных случаев заражения вирусом COVID-19. По информации университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на ...
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В мире
02.07.2020, 10:06
В мире разрабатывают 141 вакцину от коронавируса - ВОЗ
2 июля. Mossovetinfo.ru – В настоящий момент в мире идет разработка 141 вакцины от коронавируса, заявил Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус, ...
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В мире
30.06.2020, 17:17
Границы Евросоюза не будут открыты для России с 1 июля
30 июня. Mossovetinfo.ru – Россия не вошла в список стран, для которых с 1 июля открываются границы Евросоюза после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, список опубликован сегодня в Бр...