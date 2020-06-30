Более 52 тысяч человек за сутки заболели в США коронавирусом

4 июля, Mossovetinfo.ru - В четверг в США сообщили о новым ежедневным рекордt зафиксированных случаев заражения вирусом COVID-19. По информации университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, заболели 52 тысячи 300 человек, — говорится на сайте университета. Данных о заболевании за пятницу на момент написания этого материала университет Джонса Хопкинса не опубликовал.



Соединенные Штаты по-прежнему занимают первое место по числу зараженных - 2760664. На втором месте Бразилия с 1496858 заболевших. На третьем месте в мире - 666941 заболевших COVID-19 за период пандемии.



В то же время, по информации CNN, помощник министра здравоохранения Министерства здравоохранения и социальных служб США доктор Бретт Джиуар сообщил, что нынешний всплеск новых случаев связан с увеличением числа инфекций, а не из-за дополнительного тестирования. На этом фоне в ряде штатов стали вводить масочный режим при посещении общественных мест, другие ограничительные меры, в том числе - закрытие ресторанов, музеев, кинотеатров. Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут выпустили туристические рекомендации, требующие, чтобы люди, прибывающие из восьми штатов с высоким уровнем коронавируса, помещались на карантин в течение двух недель.



В выходные 4 июля в США отмечают День независимости. По словам доктора Джошуа Барокаса, врача-инфекциониста из Бостонского медицинского центра, выходные четвертого июля могут стать «идеальным штормом» для всплеска случаев коронавируса.



Уровень заболеваемости, по сравнению с уровнем предыдущей недели, растет в 36 штатах, и пациенты быстро заполняют больницы, особенно на юге и западе США. Печальное лидерство у штатов Флорида, Техас , Калифорния, Аризона.



По официальным данным в США от коронавируса по состоянию на четверг скончались 128 тысяч 951 человек. Центры по контролю и профилактике заболеваний прогнозируют почти 148 000 смертей в США к концу месяца.