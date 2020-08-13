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В мире     13.08.2020 15:09

Более 70% россиян следят за ситуацией в Белоруссии - опрос

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Теги:  ВЦИОМ  опрос  Белоруссия 

13 августа. Mossovetinfo.ru – За событиями, происходящими в Белоруссии, следят 72% россиян, следует из данных опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Однако, только 18% опрошенных заявили, что следят за событиями в Белоруссии внимательно.

22% респондентов считают, что официальным результатам прошедших в Белоруссии президентских выборов можно полностью доверять. 29% считают, что были подтасовки на местах, однако они не повлияли на общий итог голосования. 27% уверены, что доверять официальным результатам выборов нельзя.

При этом, 59% респондентов считают, что президент Лукашенко подавит протесты и останется у власти. 12% опрошенных считают, что в стране может установиться двоевластие, 6% считают, что Лукашенко потеряет власть. 23% затруднились спрогнозировать, как разрешится ситуация в Белоруссии.

Подавляющее большинство россиян (89%) считают, что для России в целом важно то, что происходит в Белоруссии. При этом, 64% респондентов считают, что в интересах России сохранение власти Лукашенко, 12% считают, что Россию больше устроит смена власти, 24% опрошенных затруднились ответить.


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Теги: 
ВЦИОМ  опрос  Белоруссия 

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