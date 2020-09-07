7 сентября. Mossovetinfo.ru –Болгарские авиационные власти ведут переговоры с Россией о возобновлении авиасообщения, сообщает ТАСС со ссылкой на вице-премьера правительства Болгарии, министра туризма страны Марияну Николову.



По словам Николовой, авиационные власти Болгарии уже подтвердили Росавиации готовность возобновить программу полетов сразу после получения разрешения от российских властей на возобновление международных рейсов в Болгарию.



Николова отметила, что запрета на международное авиасообщение в Болгарии нет, однако есть временный запрет на въезд в страну для граждан некоторых стран из-за пандемии коронавируса. При этом, Николова подчеркнула, что восстановление авиасообщения – вопрос двухсторонний, такое желание должны выразить обе стороны.



Болгарский вице-премьер не уточнила, какие категории россиян смогут посещать Болгарию при возобновлении авиасообщения – все, включая туристов, или только отдельные категории, разрешенные ЕС (приезжающие в ЕС на учебы, для лечения, или имеющие вид на жительство).



Ранее сообщалось, что с 7 сентября Греция восстановила авиасообщение с Россией и начала принимать российских туристов.