Другие материалы
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В мире
29.03.2018, 16:35
Бригада российских арбитров будет работать на матчах ЧМ-2018
29 марта. Mossovetinfo.ru – Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России. В их число вошел российски...
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В мире
29.03.2018, 14:30
Работа Telegram восстановлена после массового сбоя
29 марта. Mossovetinfo.ru – Работа мессенджера Telegram восстановлена после массового сбоя, который произошел утром 29 марта. Основатель Telegram ранее сообщил, что сбой в работе мессенджера связа...
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В мире
29.03.2018, 11:41
Массовый сбой произошел в работе Telegram
29 марта. Mossovetinfo.ru – Массовый сбой произошел в работе популярного мессенджера Telegram. На невозможность отправить и получить сообщения жалуются пользователи европейской части России...