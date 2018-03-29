29 марта. Mossovetinfo.ru – Международная федерация футбола (ФИФА) опубликовала список арбитров, которые будут обслуживать матчи чемпионата мира 2018 года в России.



В их число вошел российский судья Сергей Карасев. Помогать ему будут Антон Аверьянов и Тихон Калугин.



Всего матчи ЧМ-2018 в России будут обслуживать 36 главных арбитров и 63 ассистента.