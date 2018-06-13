13 июня. Mossovetinfo.ru – Чемпионат мира по футболу 2026 года совместно примут США, Мексика и Канада, такое решение было принято на 68-м конгрессе ФИФА, проходящем в Москве.



На проведение ЧМ-2026 претендовало также королевство Марокко. За объединенную заявку трех североамериканских стран проголосовали 67% участников конгресса.



На выбор участников конгресса повлияли то, что в США Мексике и Канаде уже готовы 17 стадионов, из которых шесть необходимо будет реконструировать перед ЧМ. В тоже время в Марокко необходимо было бы построить девять новых стадионов, а еще пять действующих – реконструировать. Кроме того, прогнозируемый доход от проведения ЧМ-2026 в трех североамериканских странах составляет 14,4 миллиарда долларов, в то время как в Марокко – 7,2 миллиарда.



Ранее Мексика уже дважды принимала чемпионаты мира по футболу: в 1970 и 1986 годах. США были хозяевами чемпионата в 1994 году. Канада примет чемпионат мира впервые.