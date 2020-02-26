26 февраля. Mossovefinfo.ru – К 26 февраля в материковом Китае выявлено 78 064 человека, заболевших коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.
За последние сутки в стране выявлено 406 новых случаев заболевания, 52 человека скончались.
В общей сложности в результате заболевания коронавирусом в Китае скончалось 2715 человек. В тоже время более 29 тысяч человек уже выздоровели и были выписаны из больниц.
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