26 февраля. Mossovefinfo.ru – К 26 февраля в материковом Китае выявлено 78 064 человека, заболевших коронавирусом 2019-nCoV, сообщает Национальная комиссия по здравоохранению Китая.



За последние сутки в стране выявлено 406 новых случаев заболевания, 52 человека скончались.



В общей сложности в результате заболевания коронавирусом в Китае скончалось 2715 человек. В тоже время более 29 тысяч человек уже выздоровели и были выписаны из больниц.