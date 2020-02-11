11 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество умерших в результате заболевания коронавирусом в Китае превысило 1000 человек, следует из данных национальной комиссии по здравоохранению Китая.



Сообщается, что от заболевания скончались 1016 человек. Общее число заболевших в материковом Китае достигло 42 638 человек. Кроме того, 42 случая заражения выявлены в Гонконге, 18 – в Тайване и 10 – в Макао. За последние сутки количество заразившихся выросло на 2478 человек.



В тоже время в общей сложности в Китае от коронавируса излечились 3996 человек