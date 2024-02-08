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В мире     12.02.2024 09:15

Число жертв удара израильских ВВС по Рафаху возросло до 100

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Теги:  Израиль  сектор Газа  Рафах  авиаудары  жертвы 

12 февраля — Mossovetinfo.ru — Число погибших в результате массированных ударов израильской армии по южному городу Рафах и прилегающим районам сектора Газа превысило 100 человек, еще больше 230 пострадали, в том числе женщины и дети. Об этом сообщило официальное палестинское информационное агентство ВАФА.

По сообщениям, рано утром в понедельник израильская армия нанесла около 40 авиаударов по Рафаху и подвергла его интенсивному наземному обстрелу.

Израильская армия заявила, что в понедельник нанесла "серию ударов по террористическим объектам" в южной части Газы, не предоставив других подробностей.

Война Израиля и «Хамаса» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября.

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Теги: 
Израиль  сектор Газа  Рафах  авиаудары  жертвы 

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