Число жертв удара израильских ВВС по Рафаху возросло до 100

12 февраля — Mossovetinfo.ru — Число погибших в результате массированных ударов израильской армии по южному городу Рафах и прилегающим районам сектора Газа превысило 100 человек, еще больше 230 пострадали, в том числе женщины и дети. Об этом сообщило официальное палестинское информационное агентство ВАФА.



По сообщениям, рано утром в понедельник израильская армия нанесла около 40 авиаударов по Рафаху и подвергла его интенсивному наземному обстрелу.



Израильская армия заявила, что в понедельник нанесла "серию ударов по террористическим объектам" в южной части Газы, не предоставив других подробностей.



Война Израиля и «Хамаса» началась с нападения палестинского движения на израильскую территорию 7 октября.