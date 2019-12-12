12 декабря. Mossovetinfo.ru – Два сотрудника посольства Германии в Москве объявлены персонами нон грата, соответствующая нота была вручена послу Германии Гезе фон Гайру, сообщается на официальном сайте МИД РФ.



Указанные дипломаты должны покинуть Россию в течение недели.



Послу также был заявлен протест в связи с тем, что 4 декабря двух сотрудников российского посольства в Германии объявили персонами нон грата.



В сообщении указано, российская сторона в данной ситуации руководствуется принципом взаимности.