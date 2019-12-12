Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     12.12.2019 11:30

Два дипломата из Германии объявлены персонами нон грата – МИД РФ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  МИД РФ  дипломаты  Германия  высылка 

12 декабря. Mossovetinfo.ru – Два сотрудника посольства Германии в Москве объявлены персонами нон грата, соответствующая нота была вручена послу Германии Гезе фон Гайру, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Указанные дипломаты должны покинуть Россию в течение недели.

Послу также был заявлен протест в связи с тем, что 4 декабря двух сотрудников российского посольства в Германии объявили персонами нон грата.

В сообщении указано, российская сторона в данной ситуации руководствуется принципом взаимности.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
МИД РФ  дипломаты  Германия  высылка 

Возврат к списку

Лента новостей

11:41 Происшествия Более 500 человек эвакуировали из школы в центре Москвы из-за срабатывания сигнализации

11:30 В мире Два дипломата из Германии объявлены персонами нон грата – МИД РФ

11:15 Другое СМИ сообщили о повышении стоимости автомобилей в 2020 году

10:11 В России Россияне назвали предпочтительную продолжительность новогодних праздников

09:56 Общество 12 декабря в Москве местами ожидается туман

Актуальные материалы

21:31 Город (Москва и область) Работы в рамках программы реновации ведутся по всем стартовым площадкам - Собянин

20:52 Город (Москва и область) Второй участок Некрасовской линии метро планируется запустить весной 2020 года

13:12 Общество Юрий Лужков. Биография

19:33 Общество Фанаты российских футбольных клубов проводят масштабную акцию протеста

16:02 Город (Москва и область) Тарифы на коммунальные услуги вырастут в Москве с 1 июля 2020 года

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru