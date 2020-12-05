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В мире     05.12.2020 19:51

Елочные игрушки «Армия России» ликвидировали на украинской фабрике

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Теги:  Россия  Украина  елочные игрушки  мнения  налоги 

5 декабря. Mossovetinfo.ru - Партия новогодних игрушек с надписью "Армия России" была ликвидирована на Клавдиевской фабрике елочных украшений в Киевской области Украины после большого резонанса в соцсетях по теме производства этих игрушек.

Представители фабрики отмечали, что игрушки производятся для России, поскольку в условиях кризиса и короткого периода спроса на новогодний товар, российские потребители являются значимыми для фабрики, находящейся в сложном финансовом состоянии.

В субботу на фабрику прибыли украинские военные, которые принимали участие в силовом противостоянии в Донбассе, пишет издание "Страна.UA", и их дальнейшие требования привели к уничтожению игрушек «стороны врага».

Между тем, руководитель производства сказал, что фабрика заключила контракт с Россией, чтобы платить налоги в Украине из денег, полученных в России.

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Теги: 
Россия  Украина  елочные игрушки  мнения  налоги 

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