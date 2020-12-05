Елочные игрушки «Армия России» ликвидировали на украинской фабрике

5 декабря. Mossovetinfo.ru - Партия новогодних игрушек с надписью "Армия России" была ликвидирована на Клавдиевской фабрике елочных украшений в Киевской области Украины после большого резонанса в соцсетях по теме производства этих игрушек.



Представители фабрики отмечали, что игрушки производятся для России, поскольку в условиях кризиса и короткого периода спроса на новогодний товар, российские потребители являются значимыми для фабрики, находящейся в сложном финансовом состоянии.



В субботу на фабрику прибыли украинские военные, которые принимали участие в силовом противостоянии в Донбассе, пишет издание "Страна.UA", и их дальнейшие требования привели к уничтожению игрушек «стороны врага».



Между тем, руководитель производства сказал, что фабрика заключила контракт с Россией, чтобы платить налоги в Украине из денег, полученных в России.