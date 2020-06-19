Другие материалы
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В мире
29.06.2020, 17:47
ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2021 года
29 июня. Mossovetinfo.ru – Европейский Союз продли санкции, введенные против отдельных секторов российской экономики из-за ситуации на Украине, до 31 января 2021 года, об этом сообщается в заявлени...
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В мире
24.06.2020, 10:46
Евросоюз может не открыть границы с Россией 1 июля - СМИ
24 июня. Mossovetinfo.ru – Евросоюз может отложить открыть границ с Россией после 1 июля. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на проект документа и собственные источники. Ожидается, чт...
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В мире
19.06.2020, 13:12
Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации страны - Лукашенко
19 июня. Mossovetinfo.ru – Властям Белоруссии удалось сорвать план по дестабилизации страны, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Лукашенко отметил, что за последние сутки в стран...