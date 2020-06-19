29 июня. Mossovetinfo.ru – Европейский Союз продли санкции, введенные против отдельных секторов российской экономики из-за ситуации на Украине, до 31 января 2021 года, об этом сообщается в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник, 29 июня.



Сообщается, что решение о продлении на полгода антироссийских санкций было принято лидерами стран ЕС на саммите, который прошел в режиме видеоконференции 17-18 июня.



Ранее сообщалось, что ЕС также продлил до 23 июня 2021 года пакет антироссийских санкций, введенных против России из-за Крыма.



Различные санкции против России начали вводить с 2014 года после присоединения Крыма. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.