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В мире     29.06.2020 17:47

ЕС продлил антироссийские санкции до 31 января 2021 года

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Теги:  ЕС  санкции  продление 

29 июня. Mossovetinfo.ru – Европейский Союз продли санкции, введенные против отдельных секторов российской экономики из-за ситуации на Украине, до 31 января 2021 года, об этом сообщается в заявлении Совета ЕС, распространенном в понедельник, 29 июня.

Сообщается, что решение о продлении на полгода антироссийских санкций было принято лидерами стран ЕС на саммите, который прошел в режиме видеоконференции 17-18 июня.

Ранее сообщалось, что ЕС также продлил до 23 июня 2021 года пакет антироссийских санкций, введенных против России из-за Крыма.

Различные санкции против России начали вводить с 2014 года после присоединения Крыма. Санкционная политика ЕС в отношении России включает три независимых направления: визовые ограничения против российских граждан, экономические санкции против ряда российских госкомпаний, а также ограничительные меры против Крыма.


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Теги: 
ЕС  санкции  продление 

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