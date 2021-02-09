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В мире     09.02.2021 17:43

ЕС стоит на перекрестке отношений с РФ и должен принять решение века — Боррель

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Теги:  Евросоюз  ЕС  Россия  Жозеп Боррель 

9 февраля. Mossovetinfo.ru – Евросоюз стоит на перекрестке отношений с Россией и должен принять решение века: идти по пути сотрудничества или по пути поляризации отношений, заявил Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам Жозеп Боррель в ходе отчета перед Европарламентом о своем визите в Россию 4-6 февраля.

Глава евродипломатии заявил, что в ходе его визита Россия продемонстрировала незаинтересованность в восстановлении отношений с Евросоюзом. По словам Борреля, «Россия не оправдала ожидания по становлению современной демократии», а между Москвой и Брюсселем установилось глубокое недоверие.

При этом, по мнению Борреля, Евросоюз не заинтересован в долгосрочной конфронтации с Россией, однако должен обеспечить поддержку гражданского общества в РФ.

В тоже время Боррель заявил, что на предстоящем заседании Совета глав МИД ЕС, которое состоится 22 февраля, он может выступить с предложением о введении новых антироссийских санкций.

«Было бы правильно включить санкции. Я сделаю конкретные предложения, воспользовавшись своим правом инициативы как верховный представитель по внешней политике и политике безопасности».

Боррель, после возвращения из России отметил своем блоге, что Россия отдаляется от Евросоюза и воспринимает демократические ценности как угрозу. При этом, находясь в Москве он заявлял о необходимости сотрудничества между ЕС и Москвой, несмотря на имеющиеся разногласия, а также подчеркивал, что в некоторых сферах это сотрудничество может принести хорошие результаты.

Комментируя смену риторики Борреля в МИД РФ выразили предположение, что возможно по прилету в Брюссель ему «объяснили, как нужно было расставить акценты, но тогда это лишь подтверждает, как и кем на самом деле формируется политика ЕС».

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Теги: 
Евросоюз  ЕС  Россия  Жозеп Боррель 

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