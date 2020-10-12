 
Актуальные темы: транспорт коронавирус
В мире     12.10.2020 12:40

Евросоюз продлил антироссийские санкции по делу Скрипалей

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Евросоюз  санкции  дело Скрипалей  химическое оружие 

12 октября. Mossovetinfo.ru – Евросоюз продлил на год антироссийские санкции, введенные якобы за использование Россией химического оружия в Сирии и в деле об отравлении Скрипалей.

Это уже второе продление санкций, в октябре 2019года ЕС принял аналогичное решение.

В санкционный список вошли девять человек, а также Центр научных исследований в Сирии. Из девяти человек, попавших в список, по мнению ЕС пятеро имеют отношение к сирийскому режиму, а четверо - к делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.

Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в страны Евросоюза, а также замораживание любых активов членов санкционного списка на территории ЕС. Кроме того, гражданам и организациям ЕС запрещено предоставлять средства физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Евросоюз  санкции  дело Скрипалей  химическое оружие 

Возврат к списку

Лента новостей

13:30 Общество Собянин предложил присвоить Лановому и Антоновой звание «Почетный гражданин Москвы»

12:40 В мире Евросоюз продлил антироссийские санкции по делу Скрипалей

12:25 В России Минфин предложил продлить льготную ипотеку под 6,5% до конца 2021 года

11:48 Город (Москва и область) Новая пешеходная зона появится возле метро «Коломенское»

10:48 В России Опубликованы данные о новых случаях заражения коронавирусом в России

Актуальные материалы

00:40 Общество Теплая и дождливая погода ожидается в Москве в течение недели

10:51 В России В России установлен рекорд после числу новых случаев коронавируса - 12 846

02:12 Город (Москва и область) В Москве с 9 октября приостановлен льготный проезд для школьников и людей старше 65 лет

01:17 Город (Москва и область) В Москве временно отключили кремлевские куранты

16:20 В России Из КоАП исключили штрафы за отказ от вакцинации

12:19 Другое Суд по делу о нарушении санитарных норм на матче «Спартак» - «Зенит» состоится 12 октября

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru