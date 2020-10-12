12 октября. Mossovetinfo.ru – Евросоюз продлил на год антироссийские санкции, введенные якобы за использование Россией химического оружия в Сирии и в деле об отравлении Скрипалей.



Это уже второе продление санкций, в октябре 2019года ЕС принял аналогичное решение.



В санкционный список вошли девять человек, а также Центр научных исследований в Сирии. Из девяти человек, попавших в список, по мнению ЕС пятеро имеют отношение к сирийскому режиму, а четверо - к делу об отравлении Скрипалей в Солсбери.



Санкционные меры подразумевают запрет на въезд в страны Евросоюза, а также замораживание любых активов членов санкционного списка на территории ЕС. Кроме того, гражданам и организациям ЕС запрещено предоставлять средства физическим и юридическим лицам, попавшим под санкции.