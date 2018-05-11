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В мире     14.05.2018, 18:16

Facebook приостановил деятельность около 200 приложений

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Теги:  Facebook  социальные сети  интернет 

14 мая. Mossovetinfo.ru – Компания Facebook, владеющая одноименной крупнейшей мировой социальной сетью, приостановила действия около 200 приложений в связи со скандалом, связанным с британской компанией Cambridge Analytica, говорится в официальном сообщении компании Facebook.

В марте стало известно, что компания Cambridge Analytica незаконно получила доступ к данным 50 миллионов пользователей социальной сети, преимущественно жителей США.

«К настоящему времени мы изучаем тысячи приложений, действие около 200 из них приостановлено до тех пор, пока мы не проведем тщательное расследование, и не выясним, был ли факт злоупотребления информацией с их стороны».

Компания Cambridge Analytica сотрудничала с Дональдом Трампом во время его предвыборной компании. В связи с этим в американской прессе появилась версия, что использование данных пользователей Facebook могло повлиять на итоги президентских выборов США.


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Теги: 
Facebook  социальные сети  интернет 

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