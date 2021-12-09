 
Актуальные темы: коронавирус вакцинация выборы
В мире     09.12.2021 07:46

Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева на уступки при ответных шагах России

ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Россия  Украина  уступки 

9 декабря. Mossovetinfo.ru – Украина готова на уступки при ответных шагах России, однако это не касается вопросов фундаментальной важности. Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил в интервью ому телеканалу Sky News.

"У нас конструктивный подход. Мы готовы пойти на уступки, если они будут встречены взаимностью со стороны России. Но мы не пойдем на уступки в вопросах, которые имеют фундаментальную важность для развития украинского государства, например наша европейская и евро-атлантическая интеграция", - передает слова Кулебы РИА Новости.

Напомним, что 7 декабря Президент России Владимир Путин провел продолжительную беседу с президентом США Джозефом Байденом в формате видеоконференции и преобладающее место в разговоре заняла Украина.
Путин разъяснил, что Россия серьёзно заинтересована в получении надёжных, юридически зафиксированных гарантий, исключающих расширение НАТО в восточном направлении, Также, по словам Путина, Россия заинтересована в получении гарантий о неразмещении в сопредельных с Россией государствах ударных наступательных систем вооружений.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Россия  Украина  уступки 

Возврат к списку

Лента новостей

07:46 В мире Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности Киева на уступки при ответных шагах России

13:36 В России Госдума предоставила полиции новые полномочия при досмотре граждан, автомобилей, жилья

08:55 Власть В Кремле рассказали о разговоре Путина и Байдена

08:34 Город (Москва и область) Сильный мокрый снег в ближайшие часы ожидается в Подмосковье - МЧС

16:33 Город (Москва и область) В Москве одновременно открыли 10 новых станций метро

Актуальные материалы

07:49 В России Срок действия ПЦР-тестов на коронавирус в России будет сокращен в полтора раза - с 72 до 48 часов

02:29 Мнения «Красные зоны» ковидных больниц - не место для экскурсий - академик РАН

09:24 Другое Возможные соперники сборной России по первому стыковому матчу за выход на ЧМ-2022

15:02 В мире Германия приостановила процедуру сертификации "Северного потока — 2"

16:20 Город (Москва и область) Скорость 50км/ч будет на Бульварном кольце, Цветном бульваре и ряде других улиц центра Москвы

11:01 В мире Президенты России и Белоруссии утвердили 28 союзных программ

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2020 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru