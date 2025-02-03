 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     06.02.2025 09:44

Глава МО Израиля поручил военным подготовить план выезда палестинцев из Газы

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Газа  палестинцы  Израиль  США  ЦАХАЛ  Трамп 

6 февраля — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добровольно покинуть анклав и уехать в любую точку мира, сообщила пресс-служба ведомства.

"Я приветствую смелый план президента США Дональда Трампа. Жителям Газы должна быть предоставлена ​​свобода выезда и иммиграции, как это принято во всем мире. План будет включать варианты выезда через наземные переходы, а также специальные меры для выезда по морю и воздуху", - приводятся в сообщении слова министра.

Кац подчеркнул, что поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) подготовить план, который позволил бы любому жителю Газы, уехать в любую точку мира, которая его примет.

Накануне Трамп заявил, что США возьмут под контроль сектор Газа и будут отвечать за восстановительные работы в регионе, а также превратят его в ближневосточную ривьеру для всего мира. При этом он назвал нынешний сектор Газа площадкой для сноса и заявил, что его жителям стоит навсегда уйти в другие страны, предложив для их проживания, в частности, Иорданию или Египет. Он также не исключил, что США могут направить в Газу свою армию, и пообещал, что посетит сектор лично.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Газа  палестинцы  Израиль  США  ЦАХАЛ  Трамп 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:01 В России Дмитрий Баканов назначен на должность гендиректора «Роскосмоса»

09:44 В мире Глава МО Израиля поручил военным подготовить план выезда палестинцев из Газы

20:01 Происшествия Пожар в подмосковных Люберцах уничтожил более 30 машин

10:26 Город (Москва и область) Черная книга Архнадзора пополнилась утратами за минувший год: 31 снос в 2024 году

10:03 В мире ХАМАС: Предложение Трампа по Газе — вопиющая попытка ликвидировать палестинское дело

Актуальные материалы

22:14 Другое Белый дом отменяет замораживание федеральной помощи, вызвавшее хаос

11:15 Город (Москва и область) Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» продлится до 9 февраля

23:00 В мире На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru