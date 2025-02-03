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В мире
06.02.2025, 09:44
Глава МО Израиля поручил военным подготовить план выезда палестинцев из Газы
6 февраля — Mossovetinfo.ru — Министр обороны Израиля поручил армии подготовить план, позволяющий жителям Газы добр...
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В мире
05.02.2025, 10:03
ХАМАС: Предложение Трампа по Газе — вопиющая попытка ликвидировать палестинское дело
5 февраля — Mossovetinfo.ru — Предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в Е...
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В мире
03.02.2025, 06:41
Трамп заявил, что власти США запланировали встречи с Россией и Украиной
3 февраля — Mossovetinfo.ru — У администрации США были крайне напряженные выходные, — чиновники Белого дома решали ...