16 мая. Mossovetinfo.ru – Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая, соответствующее постановления приняла Верховная Рада страны.



За постановление проголосовали 315 депутатов Рады при необходимом минимуме в 225 голосов.



В Раду было внесено семь проектов постановлений, в которых предлагалось провести инаугурацию Зеленского 17, 19, 20, 26 и 28 мая, а также 1 июня. Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал, что парламент рассмотрит вопрос об инаугурации Зеленского на пленарной неделе с 14 по 17 мая. Первоначально вопрос планировали рассмотреть во вторник, 14 мая, однако из-за отсутствия политического консенсуса перенесли обсуждение на четверг, 16 мая.



Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая. При этом Зеленский заявлял, что действующая власть умышленно оттягивает срок его инаугурации с целью лишить его возможности досрочно распустить Раду.