Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
В мире     16.05.2019 11:27

Инаугурация Зеленского состоится 20 мая

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Владимир Зеленский  Украина  инаугурация 

16 мая. Mossovetinfo.ru – Инаугурация нового президента Украины Владимира Зеленского состоится 20 мая, соответствующее постановления приняла Верховная Рада страны.

За постановление проголосовали 315 депутатов Рады при необходимом минимуме в 225 голосов.

В Раду было внесено семь проектов постановлений, в которых предлагалось провести инаугурацию Зеленского 17, 19, 20, 26 и 28 мая, а также 1 июня. Ранее спикер Верховной Рады Андрей Парубий пообещал, что парламент рассмотрит вопрос об инаугурации Зеленского на пленарной неделе с 14 по 17 мая. Первоначально вопрос планировали рассмотреть во вторник, 14 мая, однако из-за отсутствия политического консенсуса перенесли обсуждение на четверг, 16 мая.

Сам Зеленский настаивал на проведении инаугурации 19 мая. При этом Зеленский заявлял, что действующая власть умышленно оттягивает срок его инаугурации с целью лишить его возможности досрочно распустить Раду.


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Владимир Зеленский  Украина  инаугурация 

Возврат к списку

Лента новостей

15:09 Власть В ходе реализации нацпроектов необходимо видеть результаты - Путин

14:38 Город (Москва и область) Дом по реновации построят на Староалексеевской улице

14:24 Город (Москва и область) Спецпрограмма «Военные оркестры в парках» стартует 18 мая в Москве

13:29 Город (Москва и область) В рамках создания МЦД объединят инфраструктуру четырех московских вокзалов

12:13 Происшествия В Москве задержан мужчина, подозреваемый в финансировании террористов

Актуальные материалы

15:10 Общество Умер депутат Мосгордумы первых пяти созывов Александр Крутов

08:44 Власть Рашкин подаст в понедельник иск в Верховный Суд РФ с запретом электронного голосования в Мосгордуму

13:01 Город (Москва и область) Московские музеи можно будет посетить бесплатно с 13 по 19 мая

10:13 Общество Какой будет погода 9 мая в Москве

10:02 Город (Москва и область) Многие маршруты наземного транспорта изменятся 9 мая в Москве

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru