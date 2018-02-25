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В мире     25.02.2018 17:48

Из Конституции Китая предложено убрать ограничение сроков руководства страной

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Теги:  Китай  Конституция 

25 февраля /Mossovetinfo.ru// «ЦК КПК предложил убрать из Конституции страны фразу о том, что председатель и заместитель председателя КНР «могут занимать должность не более двух сроков подряд»», - сообщило в воскресенье агентство Синьхуа в материале о том, что «Центральный комитет Компартии Китая обнародовал сегодня свои предложения по внесению изменений в Конституцию страны».

Среди предложений ЦК КПК по изменению, дополнению Конституции также названы: «включить идеи Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи в Конституцию», «включить в Конституцию научную концепцию развития», «включить патриотов, посвятивших себя великому возрождению китайской нации, в ряды единого патриотического фронта» и ряд других изменений и дополнений.

Также, «предлагается включить в Конституцию статью о том, что все госслужащие должны публично клясться в верности Конституции перед вступлением в должность», - сообщает Синьхуа.

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Теги: 
Китай  Конституция 

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