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В мире     10.02.2018 09:31

Израильский F-16 сбит над Израилем при воздушной атаке на сирийские ПВО

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Теги:  Израиль  F-16  Сирия  дрон  ПВО  Суфа  атака  Апачи 

9 февраля /Mossovetinfo/ - - Израильский F-16I ("Суфа") сбит в субботу утром в районе Изреельской долины над Израилем при воздушной атаке на сирийские ПВО. Атака ПВО началась после того, как над Израилем был сбит разведывательный дрон, запущенный из Сирии, сообщает 9tv.

«Один из израильских истребителей, принимавших участие в налете, —бомбардировщик F-16I ("Суфа") разбился в районе Изреельской долины, недалеко от кибуца Хардуф», - сообщает 9tv.

Летчики успели катапультироваться и, по сообщению пресс-службы израильской армии, остались живы. Ранее в израильской армии заявили, что вертолет "Апачи" израильских ВВС сбил в небе над Израилем разведывательный дрон, запущенный из Сирии.

Между тем, по информации SANA со ссылкой на военный источник, сообщается, что сирийские ПВО подбили несколько израильских самолётов в ответ на атаку военных объектов армии САР в центральной части Сирии.

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Теги: 
Израиль  F-16  Сирия  дрон  ПВО  Суфа  атака  Апачи 

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