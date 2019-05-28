Другие материалы
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В мире
10.06.2019, 12:59
Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах в Казахстане.
10 июня. Mossovetinfo.ru – Кандидат от правящей партии Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах президента республики, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центральн...
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В мире
28.05.2019, 16:08
Задержанный в Косово россиянин освобожден
28 мая. Mossovetinfo.ru – Российский гражданин, сотрудник миссии ООН по делам администрации в Косове Михаил Краснощеков, задержанный утром 28 мая, освобожден, об этом заявил представитель миссии. ...
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В мире
28.05.2019, 14:00
Посольство России потребовало немедленно освободить задержанного в Косово россиянина
28 мая. Mossovetinfo.ru – Российское посольство в Сербии потребовало немедленно освободить задержанного в Косово российского гражданина, сотрудника миссии ООН. В сообщении посольства решител...