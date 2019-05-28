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В мире     10.06.2019 12:59

Касым-Жомарт Токаев победил на президентских выборах в Казахстане.

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Теги:  Казахстан  выборы  Касым-Жомарт Токаев 

10 июня. Mossovetinfo.ru – Кандидат от правящей партии Казахстана Касым-Жомарт Токаев одержал победу на выборах президента республики, об этом сообщил журналистам заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Казахстана Константин Петров.

По предварительным данным ЦИК, Токаев набрал 6,5 миллиона голосов или 70,76%.

Второе место занял Амиржан Косанов, который набрал 16,02% голосов, на третьем месте Дания Еспаева, у которой 5,2%.

После того, как в отставку подал первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, Токаев, занимавший пост спикера казахского парламента, согласно конституции, стал исполняющим обязанности главы государства. На пост президента его выдвинула правящая партия «Нур Отан».


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Теги: 
Казахстан  выборы  Касым-Жомарт Токаев 

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