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В мире     05.02.2025 10:03

ХАМАС: Предложение Трампа по Газе — вопиющая попытка ликвидировать палестинское дело

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Теги:  Газа  Израиль  США  Трамп  Нетаньяху  Палестина  ХАМАС  Египет  Иордания 

5 февраля — Mossovetinfo.ru — Предложение президента США Дональда Трампа переселить палестинцев из сектора Газа в Египет, Иорданию, другие страны является неприемлемой попыткой уничтожить палестинское дело. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление представителя радикального движения ХАМАС Иззат ар-Ришк.

«Отвергаем заявление президента США Дональда Трампа, в котором он призвал наш палестинский народ в секторе Газа покинуть свою родину под предлогом восстановления», — отметил представитель движения.

По словам Ар-Ришка, слова американского лидера представляют собой «вопиющую попытку ликвидировать палестинское дело».

Новый госсекретарь США Марко Рубио призвал «сделать Газу снова прекрасной» на фоне заявлений американского лидера Дональда Трампа о готовности Соединённых Штатов «взять контроль» над анклавом. В соцсети Рубио подчеркнул, что Газа «должна быть свободна от ХАМАС».

Ранее Трамп на совместной пресс-конференции с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что сектор Газа можно превратить в ближневосточную ривьеру и отметил, что Соединённые Штаты могут отправить своих военных в Газу в случае необходимости.

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Теги: 
Газа  Израиль  США  Трамп  Нетаньяху  Палестина  ХАМАС  Египет  Иордания 

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