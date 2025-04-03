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В мире     10.04.2025 06:53

Китай готов к переговорам с США, но примет контрмеры если США продолжат торговую войну

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Теги:  Китай  США  торговая война  тарифы  заявление  Трамп  Минторговли  сделка 

10 апреля — Mossovetinfo.ru — Китай, обладая твердой волей и многочисленными средствами, решительно примет контрмеры и будет бороться до конца, если США будут настаивать на дальнейшем усилении торгово-экономических ограничительных мер, заявили в среду в Министерстве коммерции КНР. Об этом сообщает Синьхуа.

"Я хочу подчеркнуть, что в торговой войне нет победителя, и Китай не хочет торговой войны. Однако, китайское правительство ни в коем случае не будет сидеть сложа руки и наблюдать, как наносят ущерб законным правам и интересам китайского народа и лишают их", - заявил представитель Минкоммерции КНР в ответ на вопросы журналистов относительно белой книги под названием "Позиция Китая по некоторым вопросам, касающимся китайско-американских торгово-экономических отношений", опубликованной Пресс-канцелярией Госсовета КНР в среду.

Отметив, что успехи Китая и США являются возможностями, а не угрозами друг для друга, чиновник сказал, что Китай надеется, что США немедленно отменят введенные в одностороннем порядке тарифные меры и будут вместе работать с Китаем для укрепления диалога, регулирования разногласий и содействия сотрудничеству.

Китай готов пообщаться с американской стороной по ключевым вопросам в двусторонних торгово-экономических отношениях, урегулировать озабоченности обеих сторон посредством диалога и консультаций на равной основе и совместно продвигать стабильное, здоровое и устойчивое развитие китайско-американских торгово-экономических отношений, подчеркнули в министерстве.

В то же время президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами у Белого дома, высказал мнение, что Китай хочет заключить сделку с США, но не знает как и также Трамп заверил, что готов пойти на справедливую сделку и с КНР, и другими сторонами, в том числе с Евросоюзом.

«Китай хочет заключить сделку. Они просто не знают, как это сделать». Также Трамп заявил, что считает Китай «самым большим нарушителем» в истории после введения пошлин США на импортные товары.

«С Китаем будет заключена сделка. Со всеми будут заключены сделки. Это будут справедливые сделки»,— сказал Дональд Трамп.

Накануне США объявили, что обложат китайский импорт рекордным тарифом в размере 104%. В ответ Пекин повысил пошлины на товары из США до 84%.

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Теги: 
Китай  США  торговая война  тарифы  заявление  Трамп  Минторговли  сделка 

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