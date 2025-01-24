 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
В мире     02.02.2025 08:27

Китай решительно выступает против введения США дополнительной пошлины на китайские товары

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Китай  США  пошлины  протест  Трамп  Канада  Мексика 

2 февраля — Mossovetinfo.ru —Китай выражает сильное недовольство и решительно выступает против введения США дополнительной пошлины в размере 10 процентов на импорт китайских товаров, говорится в заявлении Министерства коммерции КНР, опубликованном в воскресенье. Об этом сообщает Синьхуа. 10-процентные тарифы распространяются на весь импорт из Китая в дополнение к существующим тарифам.

В ответ на ошибочные действия со стороны США Китай подаст иск во Всемирную торговую организацию (ВТО) и примет соответствующие контрмеры, чтобы решительно защитить свои права и интересы, отмечается в заявлении.

Накануне президент США Дональд Трамп ввел на товары из Мексики и Канады пошлины которые составят 25%, на китайские — 10%, объяснив это решение борьбой с нелегальной миграцией и контрабандой наркотиков. Тарифы на товары из Мексики, Канады и Китая начнут действовать со вторника, 4 февраля. Также отмечается, что если страны решат ответить США, то пошлины будут увеличены.

24 января президент США Дональд Трамп, выступая по видеосвязи на ежегодном заседании Всемирного экономического форума (ВЭФ) в швейцарском Давосе сказал, что США намерены «установить хорошие отношения с Китаем и поладить с ним». Д. Трамп подчеркнул, что у лидеров США и Китая будут «очень хорошие отношения».

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Китай  США  пошлины  протест  Трамп  Канада  Мексика 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

08:27 В мире Китай решительно выступает против введения США дополнительной пошлины на китайские товары

15:33 Происшествия Суд арестовал замначальника УВД по ВАО Москвы

08:55 Происшествия Сотрудники МЧС тушат крупный пожар в Сходненском тупике в Москве

10:33 Происшествия За совершение серии терактов в Московской области ФСБ России задержан гражданин РФ

08:35 Происшествия Авиакатастрофа: недалеко от Вашингтона столкнулись пассажирский самолет и армейский вертолет

Актуальные материалы

23:00 В мире На сайте Белого дома опубликованы Первоочередные приоритеты Америки президента Трампа

15:41 Город (Москва и область) Собянин открыл станции метро Троицкой линии: «Новомосковская», «Коммунарка», «Корниловская»

13:07 В мире Россия добивается не перемирия на Украине, а мира – Песков

19:16 В мире Трамп выступил против ударов ВСУ по РФ американскими дальнобойными ракетами

18:46 В мире Украине нужно принять «реалистичное видение мира», Крым для нее потерян - советник Трампа

10:10 Город (Москва и область) Собянин: Чем больше умных людей притягивает к себе город, тем он круче

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru