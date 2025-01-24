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В мире
02.02.2025, 08:27
Китай решительно выступает против введения США дополнительной пошлины на китайские товары
2 февраля — Mossovetinfo.ru —Китай выражает сильное недовольство и решительно выступает против введения США дополн...
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В мире
24.01.2025, 19:38
Путин полагает что встреча с Трампом позволит лучше решить вопросы России и США
24 января — Mossovetinfo.ru — Президент России Владимир Путин сказал, что по всем тем направлениям, которые представ...
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В мире
24.01.2025, 09:09
Трамп заявил о намерении наладить отношения с Китаем
24 января — Mossovetinfo.ru — США намерены «установить хорошие отношения с Китаем и поладить с ним». Об этом заявил в ...