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В мире     08.02.2024 16:31

Китайско-российские отношения ждут новые возможности для развития — Си Цзиньпин

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Теги:  Россия  Китай  КНР  Си Цзиньпин  Путин  поздравление 

8 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай и Россия вместе выдержали множество испытаний в прошлом, китайско-российские отношения ждут новые возможности для развития в будущем. Об этом заявил в четверг председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным в преддверии китайского Нового года, сообщает СИНЬХУА.

Си Цзиньпин также отметил, что для него и В. Путина стали доброй традицией обмен поздравлениями по случаю китайского Нового года и обзор достижений в развитии двусторонних отношений.

Президент России тепло поздравил Председателя КНР и дружественный китайский народ с наступающим Праздником Весны, - сообщает сайт президента России.

"Главы государств подвели итоги развития российско-китайского всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия за последний период. Вновь констатировано, что добрососедские связи между нашими странами находятся на беспрецедентно высоком уровне", - отмечает сайт Кремля.

"Владимир Путин и Си Цзиньпин особо акцентировали, что тесное российско-китайское взаимодействие является важным стабилизирующим фактором в мировых делах.

Лидеры условились о продолжении личных контактов", - сообщает пресс-служба Кремля.

В нынешнем году Москва впервые отметит Китайский Новый год, сообщало ранее ИА МОССОВЕТ. В рамках программы празднования Китайского Нового года, "жители столицы и туристы, включая гостей из Поднебесной, приглашаются на прогулку по украшенным в китайском традиционном стиле улицам и фестивальным площадкам. Основными точками Китайского Нового года в столице станут Камергерский переулок, Тверская площадь, Тверской бульвар и Новый Арбат, которые вместе образуют специальный пешеходный маршрут", сообщало в своем телеграм-канале Посольством КНР в РФ.

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Теги: 
Россия  Китай  КНР  Си Цзиньпин  Путин  поздравление 

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