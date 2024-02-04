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08.02.2024, 16:31
Китайско-российские отношения ждут новые возможности для развития — Си Цзиньпин
8 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай и Россия вместе выдержали множество испытаний в прошлом, китайско-российские от...
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В мире
08.02.2024, 09:12
Законопроект о помощи Украине, Израилю и о защите южной границы не прошел процедурное голосование в Сенате США
8 февраля — Mossovetinfo.ru — Сенат США отклонил двухпартийную сделку о финансировании нужд национальной безопасно...
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04.02.2024, 11:47
Командир отряда космонавтов Олег Кононенко побил мировой рекорд по суммарному пребыванию на орбите - Роскосмос
4 февраля — Mossovetinfo.ru — "Сегодня в 11:30:08 по московскому времени космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Конон...