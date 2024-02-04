8 февраля — Mossovetinfo.ru — Китай и Россия вместе выдержали множество испытаний в прошлом, китайско-российские от...

4 февраля — Mossovetinfo.ru — "Сегодня в 11:30:08 по московскому времени космонавт Госкорпорации «Роскосмос» Олег Конон...