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В мире     09.02.2018 09:57

Ключевой биржевой индекс США Dow Jones упал на 1033 пунктов

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Теги:  США  Dow Jones  падение  биржи 

9 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - Ведущие биржевые индексы США второй раз за неделю показали существенное снижение на закрытии торгов. Индекс Dow Jones за одну торговую сессию упал на 1033 пунктов (-4,2%). По данным Нью-Йоркской фондовой биржи к концу торговой сессии индекс составил 23860,46 пункта.

Напомним, что 6 февраля индекс Dow Jones рекордно упал за сессию на 1175 пунктов.

Также в четверг упали и индексы на всех ключевых европейских биржах

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Теги: 
США  Dow Jones  падение  биржи 

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