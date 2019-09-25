25 сентября. Mossovetinfo.ru – Конгресс США запускает процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа, об этом официально сообщила спикер нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси.



Демократы, которые составляют большинство в конгрессе, обвиняют Трампа в том, что «предал должность президента, национальную безопасность и целостность наших выборов». По якобы имеющейся у конгресса информации, в июле в разговоре с новым президентом Украины Владимиром Зеленским Трамп потребовал о украинского президента начать расследование в отношении Хантера Байдена – сына кандидата в президенты США от демократической партии Джо Байдена. В противном случае Трамп пригрозил заморозить финансовую помощь Украине.



Сам Трамп назвал обвинения в свой адрес «охотой на ведьм» и «преследованием президента». Кроме того, он пообещал опубликовать расшифровку своего разговора с Зеленским. При этом Трамп объявил о возможности заморозки финансовой помощи Украине, однако в качестве причины указал, что свой вклад в поддержку Украины должны делать также Европа и другие страны.



В МИД Украины, в свою очередь, заявили, что в разговоре Трампа с Зеленским президент США ни к чему не принуждал украинского президента.