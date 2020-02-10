10 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 10 февраля достигло 37 558 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
По данным ВОЗ, 37 251 заболевших зафиксировано в Китае, еще 307 человек зараженных выявлены в других странах. За последние сутки за пределами Китая выявлено 19 новых случаев заболевания коронавирусом.
По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло уже 40 554, в том числе в самом Китае выявлено 40 171 заболевший.
Количество погибших от коронавируса достигло 910 человек, из них 908 – на территории материкового Китая, еще два - за его пределами.
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