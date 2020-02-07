7 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 7 февраля достигло 28 276 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



По данным ВОЗ, 28 060 заболевших зафиксировано в Китае, еще 216 человек зараженных выявлены в других странах. За последние сутки за пределами Китая выявлено 25 новых случаев заболевания коронавирусом.



По данным Национальной комиссии по здравоохранению Китая, количество выявленных случаев заражения коронавирусом во всем мире достигло уже 31 453, в том числе в самом Китае выявлено 31 161 заболевших.



В результате заболевания во всем мире скончалось 638 человек, из которых 636 на территории материкового Китая, один человек в Гонконге, и еще один за пределами Китая.