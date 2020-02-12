12 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 12 февраля достигло 43 102 человека, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 42 708 человек, и 395 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 24 странах.
В результате заболевания скончались 1018 человек, из них 1017 в Китае и 1 за его пределами.
В тоже время, по последним данным китайских властей, общее число заболевших в материковом Китае достигло 44 653 человек, а количество погибших достигло 1113 человек. 4740 заболевших излечились и выписаны из больниц.
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