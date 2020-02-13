13 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 13 февраля достигло 45 171 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 44 730 человек, и 441 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 24 странах.



В результате заболевания скончались 1115 человек, из них 1114 в Китае и 1 за его пределами.



В тоже время китайские власти объявили о резко росте числа заболевших коронавирусом в Китае. По последним данным количество заболевших в Китае достигло 48 208 человек, общее число погибших в результате заболевания достигло 1310 человек. 3441 человек был вылечен. Резкий рост числа заболевших китайские власти объяснили новой методикой диагностирования, позволившей выявить ранее незарегистрированные случаи заболевания.