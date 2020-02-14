14 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 14 февраля достигло 46 997 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 46 550 человек, и 447 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 24 странах.
В результате заболевания скончались 1369 человек, из них 1368 в Китае и 1 за его пределами.
Ранее китайские власти сообщили, что число заболевших коронавирусом в Китае превысило 63 тысячи человек.
Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:
Сингапур – 50 человек
Таиланд – 33 человека
Япония – 29 человек
Южная Корея – 28 человек
Малайзия – 18 человек
Вьетнам – 16 человек
Германия – 16 человек
Австралия – 15 человек
США – 14 человек
Франция – 11 человек
Великобритания – 9 человек
ОАЭ – 8 человек
Канада – 7 человек
Филиппины – 3 человека
Индия – 3 человека
Италия – 3 человека
Россия – 2 человека
Испания – 2 человека
Бельгия – 1 человек
Камбоджа – 1 человек
Непал – 1 человек
Финляндия – 1 человек
Шри-Ланка – 1 человек
Швеция – 1 человек.
Кроме того, 174 человека заболели коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.
10:09 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 14 февраля
09:55 Город (Москва и область) Семь столичных долгостроев достроят за счет Московского фонда дольщиков
09:28 Власть Владимир Путин рекомендовал правительству Москвы увековечить память Юрия Лужкова
09:16 Город (Москва и область) С 2020 года в Москве для прививок детей используют новую вакцину от коклюша
09:04 Власть Губернатор Калужской области Артамонов подал в отставку
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году
22:31 Власть В МГД обсудили поправки в конституцию РФ по теме местного самоуправления
17:20 Общество В Москве открылся еще один детский технопарк
18:38 Общество Оппозиция в письме Собянину попросила не препятствовать проведению «Марша Бориса Немцова» 29 февраля