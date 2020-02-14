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В мире     14.02.2020 10:09

Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 14 февраля

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Теги:  коронавирус  ВОЗ  эпидемия  статистика 

14 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 14 февраля достигло 46 997 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Из них в материковом Китае 46 550 человек, и 447 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 24 странах.

В результате заболевания скончались 1369 человек, из них 1368 в Китае и 1 за его пределами.

Ранее китайские власти сообщили, что число заболевших коронавирусом в Китае превысило 63 тысячи человек.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:

Сингапур – 50 человек
Таиланд – 33 человека
Япония – 29 человек
Южная Корея – 28 человек
Малайзия – 18 человек
Вьетнам – 16 человек
Германия – 16 человек
Австралия – 15 человек
США – 14 человек
Франция – 11 человек
Великобритания – 9 человек
ОАЭ – 8 человек
Канада – 7 человек
Филиппины – 3 человека
Индия – 3 человека
Италия – 3 человека
Россия – 2 человека
Испания – 2 человека
Бельгия – 1 человек
Камбоджа – 1 человек
Непал – 1 человек
Финляндия – 1 человек
Шри-Ланка – 1 человек
Швеция – 1 человек.

Кроме того, 174 человека заболели коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.


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Теги: 
коронавирус  ВОЗ  эпидемия  статистика 

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