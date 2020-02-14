14 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 14 февраля достигло 46 997 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 46 550 человек, и 447 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 24 странах.



В результате заболевания скончались 1369 человек, из них 1368 в Китае и 1 за его пределами.



Ранее китайские власти сообщили, что число заболевших коронавирусом в Китае превысило 63 тысячи человек.



Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:



Сингапур – 50 человек

Таиланд – 33 человека

Япония – 29 человек

Южная Корея – 28 человек

Малайзия – 18 человек

Вьетнам – 16 человек

Германия – 16 человек

Австралия – 15 человек

США – 14 человек

Франция – 11 человек

Великобритания – 9 человек

ОАЭ – 8 человек

Канада – 7 человек

Филиппины – 3 человека

Индия – 3 человека

Италия – 3 человека

Россия – 2 человека

Испания – 2 человека

Бельгия – 1 человек

Камбоджа – 1 человек

Непал – 1 человек

Финляндия – 1 человек

Шри-Ланка – 1 человек

Швеция – 1 человек.



Кроме того, 174 человека заболели коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.