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В мире     18.02.2020 08:55

Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 18 февраля

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Теги:  коронавирус  ВОЗ  эпидемия  статистика 

18 февраля. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 18 февраля достигло 71 429 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Из них в материковом Китае 70 635 человек, и 794 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 25 странах.

В результате заболевания скончались 1775 человек, из них 1772 в Китае и 3 за его пределами.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:

Сингапур – 75 человек
Таиланд – 35 человека
Япония – 59 человек
Южная Корея – 30 человек
Малайзия – 22 человек
Вьетнам – 16 человек
Германия – 16 человек
Австралия – 15 человек
США – 15 человек
Франция – 12 человек
Великобритания – 9 человек
ОАЭ – 9 человек
Канада – 7 человек
Филиппины – 3 человека
Индия – 3 человека
Италия – 3 человека
Россия – 2 человека
Испания – 2 человека
Бельгия – 1 человек
Камбоджа – 1 человек
Непал – 1 человек
Финляндия – 1 человек
Шри-Ланка – 1 человек
Швеция – 1 человек
Египет – 1 человек

Кроме того, 454 человек заболели коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.


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Теги: 
коронавирус  ВОЗ  эпидемия  статистика 

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