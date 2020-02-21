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В мире     25.02.2020 10:00

Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 25 февраля.

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Теги:  коронавирус  ВОЗ  статистика  эпидемия 

25 февраля. Mossovefinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 25 февраля достигло 79 331 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Из них в материковом Китае 77262 человек, и 2069 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 29 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Ливане, Кувейте и Израиле.

В результате заболевания скончались 2618 человек, из них 2595 в Китае и 23 за его пределами.

Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:

Южная Корея – 763 человека
Япония – 144 человека
Италия – 124 человека
Сингапур – 89 человек
Иран – 43 человека
Таиланд – 35 человек
США – 35 человек
Малайзия – 22 человека
Австралия – 22 человека
Вьетнам – 16 человек
Германия – 16 человек
ОАЭ – 13 человек
Франция – 12 человек
Великобритания – 9 человек
Канада – 9 человек
Филиппины – 3 человека
Индия – 3 человека
Кувейт – 3 человека
Россия – 2 человека
Испания – 2 человека
Бельгия – 1 человек
Камбоджа – 1 человек
Непал – 1 человек
Финляндия – 1 человек
Шри-Ланка – 1 человек
Швеция – 1 человек
Египет – 1 человек
Израиль – 1 человек
Ливан – 1 человек

Кроме того, 695 человек заболел коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.

Ранее власти Китая сообщили, что за последние сутки в материковом Китае количество заболевших коронавирусом превысило 77 тысяч человек.


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Теги: 
коронавирус  ВОЗ  статистика  эпидемия 

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