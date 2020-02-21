25 февраля. Mossovefinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 25 февраля достигло 79 331 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 77262 человек, и 2069 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 29 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Ливане, Кувейте и Израиле.



В результате заболевания скончались 2618 человек, из них 2595 в Китае и 23 за его пределами.



Количество выявленных случаев заражения коронавирусом с начала эпидемии по странам:



Южная Корея – 763 человека

Япония – 144 человека

Италия – 124 человека

Сингапур – 89 человек

Иран – 43 человека

Таиланд – 35 человек

США – 35 человек

Малайзия – 22 человека

Австралия – 22 человека

Вьетнам – 16 человек

Германия – 16 человек

ОАЭ – 13 человек

Франция – 12 человек

Великобритания – 9 человек

Канада – 9 человек

Филиппины – 3 человека

Индия – 3 человека

Кувейт – 3 человека

Россия – 2 человека

Испания – 2 человека

Бельгия – 1 человек

Камбоджа – 1 человек

Непал – 1 человек

Финляндия – 1 человек

Шри-Ланка – 1 человек

Швеция – 1 человек

Египет – 1 человек

Израиль – 1 человек

Ливан – 1 человек



Кроме того, 695 человек заболел коронавирусом на круизном лайнере, который находится на карантине у берегов Японии.



Ранее власти Китая сообщили, что за последние сутки в материковом Китае количество заболевших коронавирусом превысило 77 тысяч человек.