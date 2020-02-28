28 февраля. Mossovefinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 28 февраля достигло 82 294 человека, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 78 630 человек, и 3664 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 46 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Бразилии, Дании, Эстонии, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Румынии и Пакистане.
В результате заболевания скончались 2804 человек, из них 2747 в Китае и 57 за его пределами.
Кроме того, уже после появления статистики ВОЗ, официальные ведомства здравоохранения сообщили о выявлении заболевших коронавирусом в в Белоруссии, Литве, Нидерландах, Северной Ирландии, Новой Зеландии и Нигерии.
Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.
09:42 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 28 февраля
09:30 Общество Более 30% россиян точно намерены проголосовать по поправкам в Конституцию - ФОМ
09:17 В мире Более 36 тысяч человек в Китае вылечились от коронавируса
09:10 Город (Москва и область) Ряд улиц в центре Москвы перекроют 29 февраля из-за шествия по Бульварному кольцу
09:01 В мире Турецких военных не должно было быть в районе удара армии Сирии - Минобороны РФ
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года
13:51 Город (Москва и область) Станцию метро в Гольянове начнут строить в 2021 году