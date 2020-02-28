28 февраля. Mossovefinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 28 февраля достигло 82 294 человека, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 78 630 человек, и 3664 человека в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 46 странах. Заболевание коронавирусом впервые выявлено в Бразилии, Дании, Эстонии, Грузии, Греции, Северной Македонии, Норвегии, Румынии и Пакистане.



В результате заболевания скончались 2804 человек, из них 2747 в Китае и 57 за его пределами.





Кроме того, уже после появления статистики ВОЗ, официальные ведомства здравоохранения сообщили о выявлении заболевших коронавирусом в в Белоруссии, Литве, Нидерландах, Северной Ирландии, Новой Зеландии и Нигерии.





Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.