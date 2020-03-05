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В мире     05.03.2020 09:32

Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 5 марта

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Теги:  коронавирус  ВОЗ  статистика 

5 марта. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 5 марта достигло 93 090 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.

Из них в материковом Китае 80 422 человека, и 12 668 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 74 странах. За прошедшие сутки случаи заболевания коронавирусом были выявлены 2 странах, в которых ранее случаев заболевания не отмечалось.

В результате заболевания скончались 3198 человек, из них 2984 в Китае и 214 за его пределами.

Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.


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Теги: 
коронавирус  ВОЗ  статистика 

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