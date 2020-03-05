5 марта. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 5 марта достигло 93 090 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.
Из них в материковом Китае 80 422 человека, и 12 668 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 74 странах. За прошедшие сутки случаи заболевания коронавирусом были выявлены 2 странах, в которых ранее случаев заболевания не отмечалось.
В результате заболевания скончались 3198 человек, из них 2984 в Китае и 214 за его пределами.
Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.
09:53 Город (Москва и область) Жилой дом на 234 квартиры построят по реновации в Нижегородском районе
09:43 Общество Более 50% москвичей собираются принять участие в голосовании по поправкам в Конституцию
09:32 В мире Коронавирус. Официальные данные по всему миру на 5 марта
08:59 Город (Москва и область) Заплатить за электричество в Москве теперь можно через соцсети
08:49 В России В России изменят систему оплаты отпусков и больничных
20:23 Город (Москва и область) В Москве госпитализирован пациент с подозрением на коронавирус
09:22 Город (Москва и область) В Москве запущена новая версия единого транспортного портала
10:09 Власть Путин рассказал, почему выбрал Мишустина на пост премьер-министра
09:19 Город (Москва и область) В Москве с 17 февраля расширена зона платной парковки
14:19 Город (Москва и область) Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года