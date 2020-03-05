5 марта. Mossovetinfo.ru – Количество заболевших коронавирусом 2019-nCoV в мире на 5 марта достигло 93 090 человек, сообщает Всемирная организация здравоохранения.



Из них в материковом Китае 80 422 человека, и 12 668 человек в других странах мира. В общей сложности, помимо Китая людей, заболевших коронавирусом выявили в 74 странах. За прошедшие сутки случаи заболевания коронавирусом были выявлены 2 странах, в которых ранее случаев заболевания не отмечалось.



В результате заболевания скончались 3198 человек, из них 2984 в Китае и 214 за его пределами.



Подробную информацию по странам, в которых выявлены заболевшие коронавирусом и по количеству заболевших можно посмотреть здесь.