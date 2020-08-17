17 августа. Mossovetinfo.ru – Президент Белоруссии Александр Лукашенко допустил проведение в стране новых президентских выборов, но только после принятия новой конституции.



«Нам надо принять новую конституцию, что вы и хотели, и даже альтернативщики не были против. Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю конституцию принимали на референдуме, и по новой конституции провести, если вы хотите, выборы — и парламента, и президента, и местных органов власти», - заявил Лукашенко в ходе посещения Минского заводя тяжелых тягачей.



Лукашенко также заявил о том, что он готов поделиться полномочиями, но не будет делать это под давлением улицы.



Также президент Белоруссии заявил, что работа над новой Конституцией уже идет. По словам Лукашенко, ему уже предложили два варианта конституции, однако они оба слишком похожи на действующую Концституцию, поэтому он оба варианта отверг.



Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. По данным белорусского Центризбиркома, победу на выборах одержал действующий президент Александр Лукашенко, который набрал более 80% голосов. Тихановская заняла второе место с результатом в 10,09% голосов.



Однако штаб Тихановской отказался признать итоги выборов. Сама Тихановская заявила, что считает себя победителем на выборах и подала жалобу в Центризбирком с требованием пересчета голосов. Кроме того, Тихановская призвала Лукашенко добровольно передать ей власть в стране.



Сразу после объявления предварительных итогов голосования, в Минске и других городах страны начались акции протеста, которые переросли в столкновения с милицией. Позднее к протестам присоединились рабочие ряда белорусских предприятий, объявившие забастовки. Акции протеста продолжаются по всей стране и в настоящее время.