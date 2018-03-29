29 марта. Mossovetinfo.ru – Массовый сбой произошел в работе популярного мессенджера Telegram.
На невозможность отправить и получить сообщения жалуются пользователи европейской части России, Казахстана, Италии, Украине, Белоруссии и некоторых стран Евросоюза.
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