29 марта. Mossovetinfo.ru – Массовый сбой произошел в работе популярного мессенджера Telegram.



На невозможность отправить и получить сообщения жалуются пользователи европейской части России, Казахстана, Италии, Украине, Белоруссии и некоторых стран Евросоюза.



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