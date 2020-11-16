16 ноября. Mossovetinfo.ru – Лидер партии «Действие и солидарность», экс-премьер Молдавии Майя Санду лидирует на выборах президента страны, сообщает ЦИК Молдавии после обработки 99,9% протоколов.



По данным ЦИК, у Санду 57,71% голосов, у баллотировавшегося на второй срок Игоря Додона 42,29% голосов.



Санду уже поздравили с победой на выборах президент Румынии Клаус Йоханнис, президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Молдавии Ион Кику.



Второй тур президентских выборов в Молдавии прошел в воскресенье, 15 ноября.