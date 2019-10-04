Другие материалы
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В мире
04.10.2019, 17:27
МИД Ирана заявил, что задержанную российскую журналистку Юлию Юзик скоро отпустят
4 октября. Mossovetinfo.ru – Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Тегеране 2 октября, скоро отпустят, она была задержана для «дачи ряда объяснений», сообщает РИА Новости со ссылкой на оф...
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В мире
04.10.2019, 14:34
МИД РФ взял под контроль ситуацию с арестом российской журналистки в Иране
4 октября. Mossovetinfo.ru – Посол Ирана в России приглашен в МИД для оперативного прояснения ситуации с задержанием российской журналистки Юлии Юзик, сообщила журналистам официальный представитель...
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В мире
04.10.2019, 09:28
Дания сняла политические возражения против «Северного потока – 2»
4 октября. Mossovetinfo.ru – Дания сняла все политические возражения против реализации проекта газопровода «Северный поток - 2», осталось урегулировать только административные вопросы, сообщают «Из...