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В мире     04.10.2019 17:27

МИД Ирана заявил, что задержанную российскую журналистку Юлию Юзик скоро отпустят

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Теги:  Иран  Юлия Юзик  задержание 

4 октября. Mossovetinfo.ru – Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Тегеране 2 октября, скоро отпустят, она была задержана для «дачи ряда объяснений», сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя иранского МИДа Аббаса Мусави.

Ранее сообщалось, что Юлия Юзик прилетела в Иран 29 сентября. По прибытии пограничники изъяли у журналистки паспорт, пообещав вернуть его перед отлетом на родину. Однако 2 октября в одной из гостиниц Тегерана Юлия Юзик была задержана. Мать журналистки заявила, что Юзик обвиняют в работе на израильские спецслужбы.

В посольстве России заявили, что власти Ирана официально не уведомляли российскую сторону о задержании российской журналистки, а сама Юлия Юзик не сообщала в посольство о проблемах.

В пятницу посол Ирана в России был вызван в МИД России для прояснения ситуации с задержанием российской журналистки.


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Теги: 
Иран  Юлия Юзик  задержание 

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