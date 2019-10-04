4 октября. Mossovetinfo.ru – Российскую журналистку Юлию Юзик, задержанную в Тегеране 2 октября, скоро отпустят, она была задержана для «дачи ряда объяснений», сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя иранского МИДа Аббаса Мусави.



Ранее сообщалось, что Юлия Юзик прилетела в Иран 29 сентября. По прибытии пограничники изъяли у журналистки паспорт, пообещав вернуть его перед отлетом на родину. Однако 2 октября в одной из гостиниц Тегерана Юлия Юзик была задержана. Мать журналистки заявила, что Юзик обвиняют в работе на израильские спецслужбы.



В посольстве России заявили, что власти Ирана официально не уведомляли российскую сторону о задержании российской журналистки, а сама Юлия Юзик не сообщала в посольство о проблемах.



В пятницу посол Ирана в России был вызван в МИД России для прояснения ситуации с задержанием российской журналистки.