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В мире     05.12.2019 15:36

МИД РФ объявил советника посольства Болгарии персоной нон грата

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Теги:  Россия  Болгария  дипломаты  МИД РФ  высылка 

5 декабря. Mossovetinfo.ru – В четверг, 5 декабря в МИД РФ послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину была вручена нота об объявлении советника посольства Болгарии «persona non grata», сообщается на официальном сайте МИД России.

В сообщении указано, что данный шаг является зеркальной мерой на решение болгарских властей, которые в октябре 2019 года выслали из Болгарии российского дипломата.


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Теги: 
Россия  Болгария  дипломаты  МИД РФ  высылка 

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