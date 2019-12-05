5 декабря. Mossovetinfo.ru – В четверг, 5 декабря в МИД РФ послу Болгарии в Москве Атанасу Крыстину была вручена нота об объявлении советника посольства Болгарии «persona non grata», сообщается на официальном сайте МИД России.
В сообщении указано, что данный шаг является зеркальной мерой на решение болгарских властей, которые в октябре 2019 года выслали из Болгарии российского дипломата.
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