18 января. Mossovetinfo.ru – МИД РФ выступил с заявлением, в котором обвинил власти США в передаче СМИ данных российских дипломатов.



«Вызывает крайнюю озабоченность то, что 17 января выдающий себя за новостной портал, а по сути являющийся информационным инструментом американских спецслужб служб ресурс BuzzFeed опубликовал новую порцию конфиденциальных сведений о транзакциях российских дипломатических учреждений в США и ряда сотрудников нашего Посольства – действующих и бывших. Очевидно, что такое не могло произойти без ведома властей этой страны», - говорится в заявлении на официальном сайте МИД.



В ведомстве отметили, что сотрудники BuzzFeed признались, что использовали контактную информацию из банковских анкет российских дипломатов. Подчеркивается, что получить такие данные без санкции соответствующих государственных органов США просто невозможно.



«Иначе говоря, посягательство на неприкосновенность счетов Посольства России и его работников, обладающих дипломатическим иммунитетом, – дело рук официального Вашингтона», - сообщили в МИД.



«…В случае со счетами это уже не просто вопрос «фейковых новостей», а настоящее преступление, в том числе заключающееся в нарушении тайны банковской информации, разглашении персональных данных», - подчеркивается в заявлении.



В связи с этим МИД призвал США вернуться «к достойному поведению, возобновить ответственное и добропорядочное межгосударственное общение».



МИД также потребовал пресечь неправомерное распространение конфиденциальной информации и привлечь к ответственности виновных, включая тех, кто занимает соответствующие должности в американском госаппарате.