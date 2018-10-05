5 октября. Mossovetinfo.ru – Москва стала лауреатом престижной международной премии World Festival and Event City Award, как один из лучших городов мира для проведения фестивалей и массовых мероприятий, сообщает портал mos.ru.
Премия была вручена за проведение цикла уличных фестивалей «Московские сезоны» на 63-м ежегодном съезде IFEA (The International Festival and Event Association) в Сан-Диего.
На церемонии награждения заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в 2017 году в рамках «Московских сезонов» было проведено более 60 уличных мероприятий, которые посетили более 62 миллионов человек.
Цикл уличных фестивалей «Московские сезоны» проходит в Москве с 2012 года.
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