5 октября. Mossovetinfo.ru – Москва стала лауреатом престижной международной премии World Festival and Event City Award, как один из лучших городов мира для проведения фестивалей и массовых мероприятий, сообщает портал mos.ru.



Премия была вручена за проведение цикла уличных фестивалей «Московские сезоны» на 63-м ежегодном съезде IFEA (The International Festival and Event Association) в Сан-Диего.



На церемонии награждения заммэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что в 2017 году в рамках «Московских сезонов» было проведено более 60 уличных мероприятий, которые посетили более 62 миллионов человек.



Цикл уличных фестивалей «Московские сезоны» проходит в Москве с 2012 года.