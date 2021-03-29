В мире 29.03.2021, 18:18 На разгрузку Суэцкого канала уйдет до 4 дней

29 марта. Mossovetinfo.ru — На то, чтобы восстановить нормальное движение по Суэцкому каналу уйдет до 4 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов ...

В мире 29.03.2021, 16:16 Контейнеровоз Ever Given вновь развернуло поперек Суэцкого канала

29 марта. Mossovetinfo.ru — Контейнеровоз Ever Given течением вновь развернуло поперек Суэцкого канала, сообщает Reuters. При этом на этот раз судно быстро поставили на фарватер. Гигантский конте...