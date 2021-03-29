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В мире     29.03.2021 18:18

На разгрузку Суэцкого канала уйдет до 4 дней

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Теги:  Суэцкий канал  судоходство  навигация 

29 марта. Mossovetinfo.ru — На то, чтобы восстановить нормальное движение по Суэцкому каналу уйдет до 4 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов и Суэцкого канала адмирала Мохаба Мамиша.

В настоящее время на Суэцком канале уже началась навигация, ведется проводка судов, которые застряли с обеих сторон канала из-за севшего на мель контейнеровоза.

Гигантский контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале 24 марта. В результате движение по каналу было полностью блокировано в обе стороны. Утром в понедельник, 29 марта, контейнеровоз удалось снять с мели, однако к этому моменту возле канала скопилось более 450 судов.

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Карта места

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Теги: 
Суэцкий канал  судоходство  навигация 

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