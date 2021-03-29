Другие материалы
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В мире
29.03.2021, 18:18
На разгрузку Суэцкого канала уйдет до 4 дней
29 марта. Mossovetinfo.ru — На то, чтобы восстановить нормальное движение по Суэцкому каналу уйдет до 4 дней, сообщает РИА Новости со ссылкой на советника президента Египта по развитию морских портов ...
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В мире
29.03.2021, 16:16
Контейнеровоз Ever Given вновь развернуло поперек Суэцкого канала
29 марта. Mossovetinfo.ru — Контейнеровоз Ever Given течением вновь развернуло поперек Суэцкого канала, сообщает Reuters. При этом на этот раз судно быстро поставили на фарватер. Гигантский конте...
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В мире
29.03.2021, 14:16
ВОЗ представила четыре сценария передачи коронавируса человеку
29 марта. Mossovetinfo.ru — Специалисты Всемирной организации здравоохранения назвали четыре возможных варианта передачи коронавируса человеку, сообщает Associated Press. При этом, эксперты расс...