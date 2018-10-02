2 октября. Mossovetinfo.ru – Профессора Артур Эшкин (США), Жерар Мору (Франция) и Донна Стрикленд (Канада) стали лауреатами Нобелевской премии в области физики, сообщает Нобелевский комитет.
Премию ученые получили за «прорывные открытия» в области лазерной физики.
Донна Стрикленд стала всего третьей женщиной, получившей Нобелевскую премию в области физики.
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