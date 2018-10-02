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В мире     02.10.2018 13:50

Нобелевскую премию получили ученые за открытия в лазерной физике

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Теги:  Нобелевская премия 

2 октября. Mossovetinfo.ru – Профессора Артур Эшкин (США), Жерар Мору (Франция) и Донна Стрикленд (Канада) стали лауреатами Нобелевской премии в области физики, сообщает Нобелевский комитет.

Премию ученые получили за «прорывные открытия» в области лазерной физики.

Донна Стрикленд стала всего третьей женщиной, получившей Нобелевскую премию в области физики.


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Теги: 
Нобелевская премия 

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