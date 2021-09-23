Нобелевскую премию вновь будут вручать онлайн

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Церемония вручения Нобелевской премии вновь пройдет в коронавирусном формате, лауреаты будут получать премию в своих странах, сообщил Нобелевский комитет.



«Неопределенность вокруг ситуации с пандемией и возможностей для путешествий привела к тому, что в 2021 году награды будут вручены лауреатам у них на родине», - заявил исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен.



При этом, в Стокгольме будет проведена специальная церемония для шведской публики. Кроме того, Нобелевский комитет допускает, что лауреат Нобелевской премии мира, которого объявляют в Осло, сможет приехать на церемонию вручения в столицу Норвегии.



Имена лауреатов Нобелевской премии в разных областях будут объявлены с 4 по 11 октября. Вручение наград запланировано на 10 декабря.



Годом ранее из-за пандемии нобелевские лауреаты также получали награды в своих странах.