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В мире     23.09.2021 13:20

Нобелевскую премию вновь будут вручать онлайн

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Теги:  Нобелевская премия  пандемия  коронавирус  COVID-19 

23 сентября. Mossovetinfo.ru – Церемония вручения Нобелевской премии вновь пройдет в коронавирусном формате, лауреаты будут получать премию в своих странах, сообщил Нобелевский комитет.

«Неопределенность вокруг ситуации с пандемией и возможностей для путешествий привела к тому, что в 2021 году награды будут вручены лауреатам у них на родине», - заявил исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен.

При этом, в Стокгольме будет проведена специальная церемония для шведской публики. Кроме того, Нобелевский комитет допускает, что лауреат Нобелевской премии мира, которого объявляют в Осло, сможет приехать на церемонию вручения в столицу Норвегии.

Имена лауреатов Нобелевской премии в разных областях будут объявлены с 4 по 11 октября. Вручение наград запланировано на 10 декабря.

Годом ранее из-за пандемии нобелевские лауреаты также получали награды в своих странах.

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Теги: 
Нобелевская премия  пандемия  коронавирус  COVID-19 

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