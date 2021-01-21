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В мире     22.01.2021 16:08

Новая администрация США намерена продлить ДСНВ на пять лет

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Теги:  СНВ-3  продление  США 

22 января. Mossovetinfo.ru – Новая американская администрация готова продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на 5 лет, сообщила на брифинге официальный представитель Белого дома Джен Псаки.

В свою очередь, официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что продление договора даст Москве и Вашингтону пространство для маневра и время, чтобы выработать новые способы контроля за вооружениями.

Также, по словам Кирби, продление договора отвечает интересам национальной безопасности США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя заявления американской стороны, заявил, что российской стороне еще предстоит детали американского соглашения, однако Москва приветствует политическую волю США на продление договора.

Действие СНВ-3 истекает в феврале. В октябре 2020 года президент России Владимир Путин предложил продлить договор на год безо всяких условий, чтобы провести полномасштабные переговоры по всем вопросам дальнейшего продления договора. Однако предыдущая американская администрация в качестве одного из условий продления договора потребовала присоединения к нему Китая. Китайская сторона это предложение отвергла.

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Теги: 
СНВ-3  продление  США 

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