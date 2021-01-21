Другие материалы
-
В мире
22.01.2021, 16:08
Новая администрация США намерена продлить ДСНВ на пять лет
22 января. Mossovetinfo.ru – Новая американская администрация готова продлить Договор о стратегических наступательных вооружениях (СНВ-3) на 5 лет, сообщила на брифинге официальный представитель Белог...
-
В мире
22.01.2021, 11:27
Россия и Венгрия заключили контракт на поставку в Венгрию вакцины «Спутник V»
22 января. Mossovetinfo.ru – Россия и Венгрия подписали контракт о поставке в Венгрию российской вакцины от коронавируса «Спутник V», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранен...
-
В мире
21.01.2021, 14:45
Меркель предложила поддержку в одобрении вакцины «Спутник V» в ЕС
21 января. Mossovetinfo.ru – Канцлер Германии Ангела Меркель рассказала, что в беседе с президентом России Владимиром Путиным предложила поддержку немецкого регулятора в подготовке заявки для регистра...