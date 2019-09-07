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В мире     07.09.2019 13:32

Обмен заключенными между Россией и Украиной в формате 35 на 35 завершен - Москалькова

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Теги:  Россия  Украина  обмен задержанными 

7 сентября. Mossovetinfo.ru – Состоялся обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной в формате 35 на 35, сообщает РИА Новости со ссылкой на российского уполномоченного по правам человека Татьяну Москалькову.

Москалькова сообщила, что самолет с россиянами приземлился в аэропорту Внуково. Освобожденные россияне уже прошли границу.

Также сообщается, что самолет с украинскими гражданами приземлился в киевском аэропорту Борисполь.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что обмен удерживаемыми лицами между Россией и Украиной будет масштабным, а также назвал обмен хорошим шагом для нормализации отношений между двумя странами.


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Теги: 
Россия  Украина  обмен задержанными 

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