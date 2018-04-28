Другие материалы
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В мире
01.05.2018, 20:00
Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера страны
1 мая. Mossovetinfo.ru - - Депутаты парламента Армении на специальном заседании во вторник не поддержали кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны. За кандидатур...
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В мире
29.04.2018, 16:18
В Ираке 19 россиянок приговорены к пожизненному заключению
29 апреля. Mossovetinfo.ru - - Иракский суд приговорил в воскресенье к пожизненному заключению 19 россиянок после того, как они были признаны виновными в принадлежности к организации «Дааш» («Исл...
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В мире
28.04.2018, 09:35
Британия заблокировала заключение соглашения с РФ о признании документов об образовании
28 апреля. Mossovetinfo.ru – Великобритания заблокировала заключение соглашения с Россией о взаимном признании документов об образовании. Об этом сообщили в посольстве РФ в Лондоне. Комментир...