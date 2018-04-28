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В мире     01.05.2018 20:00

Парламент Армении не избрал Пашиняна на пост премьера страны

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Теги:  Армения  Пашиян  парламент  голосование  оппозиция 

1 мая. Mossovetinfo.ru - - Депутаты парламента Армении на специальном заседании во вторник не поддержали кандидатуру лидера оппозиции Никола Пашиняна на пост премьер-министра страны.

За кандидатуру Пашиняна проголосовало 45 депутатов, 56 - против.

Депутаты правящей Республиканской партии Армении (РПА) проголосовали против кандидатуры Пашиняна.
Армянская оппозиция проводит в данный момент массовый митинг на Площади Республики.

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Теги: 
Армения  Пашиян  парламент  голосование  оппозиция 

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