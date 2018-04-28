В мире 29.04.2018, 16:18 В Ираке 19 россиянок приговорены к пожизненному заключению

29 апреля. Mossovetinfo.ru - - Иракский суд приговорил в воскресенье к пожизненному заключению 19 россиянок после того, как они были признаны виновными в принадлежности к организации «Дааш» («Исл...